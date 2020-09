Nous parcourons les rues du village de Marthon en compagnie de Monsieur le maire Patrick BORIE. Avec lui nous découvrons cette belle petite cité.

Nous nous arrêtons chez des cmmerçants, à la tour St Jean chez Monsieur Maindron, son propriètaire et nous terminons notre ballade au centre culturel et cinéma "le Sivérado" avec Monsieur André VASTEL et Monsieur Jean Yve GAUTHIER