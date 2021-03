Villageois #6 avec Léo Gasc de la ferme Saint-Dominique à Fanjeaux

Découvrez l'interview de Léo Gasc à la ferme Saint-Dominique à Fanjeaux dans la Piège. Dans le GAEC familial, Léo est agriculteur, horticulteur et éleveur ovin viande. Il est aussi membre des Jeunes Agriculteurs, administrateur national en charge des dossiers Ovin et Horticole, représentant de l'Occitanie et secrétaire général de l'Aude.