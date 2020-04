Vincent Bernard médiateur numérique et Charlotte Schneiders à Sarrebrücken.

Les invités de ce dernier Moselle Actuel de la Semaine : Vincent Bernard médiateur numérique. Nous nous glisserons dans les pas d'Olivier Pia pour rencontrer Wesley et sa maman Sabine ainsi que Parny, jeune femme d'origine iranienne qui télétravaille à Metz. Roger Cayzelle nous proposera un regard sarrois sur la France et la frontière avec Charlotte Schneiders avec nous depuis Sarrebrück et Moselle Actu Commente l'Actu en compagnie d'Arlette Pergent.