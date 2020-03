Nous rencontrons Vincent Delcorps, historien et journaliste, rédacteur de la revue En question du Centre Avec et membre et responsable des équipes CVX. Nous l'interrogeons sur ses activités et organisations auxquelles il appartient. Il est spécialiste en histoire contemporaine et journaliste notamment pour le Vif et le journal Dimanche. Il nous parle des jeunes d'aujourd'hui, des défis de la société actuelle caractérisée par l'accélération du changement, la mondialisation des enjeux, l'utilisation des nouvelles technologies. Les valeurs qui l'animent sont la lutte contre les inégalités, la solidarité, la responsabilité citoyenne, l'engagement, la recherche de sens et de Dieu. Un profil de chrétien bien engagé.