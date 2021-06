Vincent Meurisse, "Mais Papa, pourquoi y a t il des virus?" ed Première Ligne

Vincent Meurisse, créateur et directeur des éditions Première Ligne, mais également auteur : il signe le tome 7 de la collection pour enfants “Mais Papa, pourquoi".



Le livre vient de sortir et il permet aux enfants de mieux comprendre le covid, les mots vaccins, immuniser et bien d'autres.



"Mais Papa, pourquoi y a t il des virus?" aux éditions Première Ligne.



www.premiereligne.be