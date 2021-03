> En Centre Val de Loire, les femmes plus touchées par la pauvreté que les hommes selon le rapport de l’INSEEi. Une enquête qui révèle aussi que les femmes de moins de 30 ans et les plus de 75 ans sont plus nombreuses que les hommes à vivre avec moins de 1000 euros par mois.

> Consulter la population pour dessiner les futures pistes cyclables, c'est le choix qu'a fait la commune de Vineuil. La municipalité a lancé une consultation dans ce sens.