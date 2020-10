Violaine 24 ans jeune femme de combat

"Violaine jeune et pétillante étudiante en droit pénal vient d'un milieu où elle ne manque de rien au niveau matériel.

Un jour de septembre 2017 elle franchit pourtant la porte de l'espace d'accueil de l'association TouJours Là, rue de l'arc en ciel à Strasbourg.

Elle sentait qu'elle avait besoin d'être écoutée et accompagnée car ""sous l'apparence il y a une personne et un manque dans mon équilibre"" dit t elle. Depuis avec l'aide de TJL, elle a grandi, mûri et pris du recul par rapport à son histoire.

Aujourd'hui elle est fière d'avoir validé son master 2 en droit pénal au prix de nombreux sacrifices.

Elle veut plus que tout devenir avocate, porter la toje et rendre justice pour que la justice soit juste.

"