Violences conjugales : "le confinement peut être dangereux pour certaines femmes"

L'association VIFFIL - SOS Femmes oeuvre depuis plus de quarante ans au service des femmes victimes de violences conjugales. Elle les accompagne dans leurs démarches, les aide à prendre conscience de la nécessité de quitter le domicile et place des mères et des enfants en sécurité à l'abri des conjoints violents .

Les femmes vivant sous le même toît, qu'un conjoint violent semblent particulièrement en danger. Elles ont l'autorisation de sortir même si elles n'ont pas d'autorisation. Leur permettre d'être à l'extèrieur, c'est les protéger.

Elles peuvent appeler le 04 78 85 76 47, l'association assure des permances.

Elisabeth Liotard, directrice de l'association VIFFIL - SOS Femmes,