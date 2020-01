Visite de l'entreprise Briochin

Elle est devenue la spécialiste des produits d'entretien et notamment du savon noir. Elle exporte désormais, de plus en plus, dans les pays Asiatiques. Elle, c'est l'entreprise Briochin qui vient de fêter ses 100 ans. Basée à Saint-Malo, son seul sire de production est à Saint-Brandan, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Petite visite avec son directeur Philippe Allio, au micro de Dominique Chapron