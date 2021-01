Visite du fournil "Le Pain du Gone"

Notre reportage nous emmène ce soir à Limas, non loin de Lyon. C'est ici que Quentin Sany, fondateur de la boulangerie le Pain du Gone, façonne avec ses employés des pains, pizzas et autres viennoiseries avec uniquement des produits locaux. Immergé dès l’enfance dans les champs de blé, cet entrepreneur originaire de Saone et Loire est un véritable passionné. Antonin Lhuillier s'est rendu dans son fournil, gigantesque lieu de 1500m2.