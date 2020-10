Visites autorisées dans les Ehpad: une "sage décision", salue Mgr Georges Colomb

Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes, salue la décision du chef de l'État d'autoriser les visites en Ehpad et maisons de retraite, lors de ce nouveau confinement.

reconfinement : les visites en Ehpad ou maisons de retraite AUTORISÉES

En annonçant un nouveau confinement, lors de son allocution télévisée du mercredi 28 octobre à 20 heures, Emmanuel Macron a donné des précisions au sujet des visites en Ehpad ou maisons de retraite. "Pour éviter que ne se nouent des drames humains tels que ceux que nous avons vécus au printemps, que des personnes seules, en fin de vie, se retrouvent totalement isolées, les visites en maison de retraite et en Ehpad seront cette fois autorisées, dans le strict respect des règles sanitaires." Près de six mois après le premier confinement qui avait mis en lumière la souffrance des personnes âgées isolées, le chef de l'État semble donc avoir pris en compte la situation des aînés vivant en maison de retraite ou en Ehpad. Une décision que salue Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes, au micro de Florence Gault.

"Le chef de l'État pris une décision très sage"

"Quel est le plus grave : laisser mourir des gens du Covid ou bien de les laisser mourir de solitude ?" demandait un jour une religieuse de la congrégation des Petites sœurs des pauvres, à Mgr Georges Colomb. Pour l'évêque, "le chef de l'État a pris une décision très sage... qui nous permettra d'accompagner nos frères aînés".

L'évêque de La Rochelle et Saintes regrette que "malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas". Lors du dernier confinement, les visites en Ehpad avaient d'abord été interdites, et ce durant un mois. Ce qui n'avait pas empêché le virus de circuler dans certains établissements et de faire de nombreuses victimes parmi les plus âgés.