Visitez les "jardins défendus" de Metz! Jard'in Metz dimanche 22 septembre 2019

La Ville de Metz mettra ce dimanche 22 septembre à l'honneur ses jardins publics, et certains jardins de particuliers volontaires. C'est l'opération "Jard'In Metz".



Parfois dissimulés à l’arrière de belles maisons ou d’édifices religieux, certains jardins privés habituellement inaccessibles, vous ouvriront leurs portes pour cette journée du patrimoine.

A voir aussi Place de la Comédie : le village associatif, et son marché aux plantes.

Les objectifs et nouveautés avec Bruno MUSCAT, ingénieur au pôle parc, jardins, espaces naturels de la Ville de Metz.



Jard'in Metz 2019 dimanche 22 septembre de 10h30 à 18h [Metz Actu]