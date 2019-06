Le Visuel Festival Visuel fête ses 15 ans !

Ce festival de cirque et des arts de la rue de Berchem Sainte-Agathe à Bruxelles, est devenu le rendez-vous incontournable familial de juin.

Il revient cette année pour deux jours - 29 & 30 juin - de spectacles sans parole. Un univers où la langue n’est plus une frontière, le regard et les corps priment.

Et il est totalement gratuit!

Sophie Dumoulin, responsable communication du festival, est notre invitée