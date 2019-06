Vitamine C - 5 juillet 2019 à 11:45

Audrey Souriau Après des études de journalisme, Audrey rejoint la radio en octobre 2006. Elle réalise des interviews et des reportages pour l'info locale et participe à l'animation du magazine de la rédaction le lundi soir. Depuis 2015, elle est rédactrice en chef de la radio et directrice du site de l'ouest Var. Après des études de journalisme, Audrey rejoint la radio en octobre 2006. Elle réalise des interviews et des reportages pour l'info locale et participe à l'animation du magazine de la rédaction le lundi soir. Depuis 2015, elle est rédactrice en chef de la radio et directrice du site de l'ouest Var.

Marie Foliot Marie Foliot a commencé comme bénévole pour RCF Méditerranée en 2003: animation d'émission, chroniques diverses et variées, interviews, elle touche un peu a tout dans le domaine radiophonique. Aujourd'hui elle a rejoint la rédaction. Elle réalise des reportages et interviews pour les informations locales et prépare et présente du lundi au samedi de 11h45 à 12h Portfoliot. Marie Foliot a commencé comme bénévole pour RCF Méditerranée en 2003: animation d'émission, chroniques diverses et variées, interviews, elle touche un peu a tout dans le domaine radiophonique. Aujourd'hui elle a rejoint la rédaction. Elle réalise des reportages et interviews pour les informations locales et prépare et présente du lundi au samedi de 11h45 à 12h Portfoliot.