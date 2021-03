Nous sommes aujourd'hui à 35km à l'est d'Angoulême dans le hameau de La Maison Neuve sur la commune de Vitrac St Vincent. Nous allons à la rencontre de Julien PRESSAC,qui à 40ans a décidé de reprendre l'ancienne ferme de ses grands parents pour devenir paysan boulanger. Je vous invite à aller à la rencontre de Julien pour comprendre sa démarche et sa passion de faire du pain en maîtrisant tout le processus de son élaboration, de la récolte du blé en passant par la fabrication de sa farine, j'usqu'à la cuisson de son pain et de sa vente sur les marchés...