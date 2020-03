Vivien POLYNICE, l’atypique coach

Pas d’excuse, Vivien est le coach qui s’engage avec vous pour vous permettre d’atteindre vos objectifs, jour et nuit s’il le faut !

Enfant il s’endormait sur les bancs de l’école, un de ses profs l’a même diagnostiqué « con », certifiant à ses parents « qu’il ne donnerait jamais rien »… jusqu’au moment où il a découvert qu’il était juste dyslexique, atteint du syndrome d’Asperger … et soudain il prend conscience qu’il a un haut potentiel, qu’il s’ennuie, qu’il a besoin de stimulation, de problèmes complexes … et tout change !

D’une sensibilité et d’une intelligence exceptionnelles, il les met au service des personnes qui veulent atteindre des objectifs et ça marche. Plus c’est difficile, plus il aime.

L’action est une de ses clés de la réussite !

Un de ses combats est de lutter contre la stigmatisation des enfants et adultes « atypiques » et il soutient une association « Le Collectif Atypique » qui oeuvre pour ces personnes.

Pour contacter le Collectif Atypique https://www.c-atypique.org

Pour contacter Vivien : https://vivienpolynice.com

Contact Jean François Zils:

https://www.zils-consulting.com

https://zils-emergences.com

https://www.facebook.com/jeanfrancois.zils