Vivre dignement, c'est la Base

En 2020 APF France handicap demande tout simplement : La dignité, la liberté des personnes en situation de handicap et surtout de ne plus vivre sous le seuil de pauvreté que l’on soit bénéficiaire d’une allocation (AAH ou chômage), d’une pension d’invalidité, d’une rente accident du travail, que l’on touche un salaire ou une retraite de faibles montants... Ne plus être dépendant/e financièrement de son conjoint/sa conjointe.

Mais également de pouvoir tout simplement avoir accès au droit fondamental de « pouvoir aller et venir librement ».