Vivre l'Evangile Aujourd'hui a collecté 1900 euros pour le Neuron'Action à Clermont

Le Neuron'Action porté par la Fondation de l'Université Clermont Auvergne vise à faire l'acquisition d'un microscope électronique haute performance. Il est destiné à équiper le service de neurochirurgie pédiatrique du CHU Estaing.

Un projet avec plusieurs objectifs. D'abord éviter le déplacement des petits patients vers le site Gabriel Montpieds. Et ainsi permettre aux familles d'avoir tout ce qu'il faut sur place. Mais aussi garder cette compétence en neurochirurgie pédiatrique à Clermont-Ferrand.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

« On souhaite que nos enfants soient opéré par les meilleurs chirurgiens. Il faut vraiment leur donner les moyens pour qu'ils soient performants » souligne Julien Pierreval, membre de la Fondation de l'Université Clermont Auvergne. Son fils Simon ayant été opéré d'une tumeur bénigne à l'âge de 15 mois.

Un élan de générosité

Le mouvement Vivre Ensemble l'Evangile Aujourd'hui a tenu à apporter sa contribution. Les bénévoles ont donc organisé un loto caritatif en février dernier à Lezoux. Ils ont ainsi pu remettre un chèque de 1900 euros à la Fondation de l'Université Clermont Auvergne.

« Le projet nous a d'emblé intéressé car ça touche les enfants. Nous sommes donc allé à la sortie des messes pour vendre des cartes » souligne Francette Chevrelle, responsable de VEA dans le Puy-de-Dôme.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Pour le mouvement diocésain c'est une fierté d'avoir pu se joindre à ce Neuron'Action. « On ne pensait pas pouvoir donner 1900 euros. C'est une goutte d'eau, mais c'est déjà ça » conclu Francette Chevrelle. La Fondation de l'Université Clermont Auvergne a tenu à adresser ses remerciements. Et de souligner que le moindre euro récolté fera avancer la cause.



LE NEURON'ACTION À MI-CHEMIN DE SON OBJECTIF

Pour acquérir ce microscope électronique la Fondation de l'Université Clermont Auvergne s'est donné jusqu'à fin 2019 pour récolter 130 000 euros. Les différentes collectes ont déjà permis de collecter 70 000 euros. D'autres actions sont prévues d'ici la rentrée pour atteindre cet objectif.