Vivre les conflits avec sérénité... mission possible ?

Catherine David, formatrice à l'IFMAN - Institut de Formation et de recherche du Mouvement pour une Alternative Non-violente - nous présentent des formations sur la régulation non-violente des conflits et le développement des compétences relationnelles. Une démarche qui lie l'éthique et l'expérimentation pratique, les connaissances théoriques et les solutions concrètes, le savoir-faire et le savoir-être.

Les explications dans cette nouvelle émission Citoyen De Demain, animée par Patricia Cartigny et Denys Crolotte.