Vivre un Noël solidaire : avec Antoine Vouters et Anna Karagezov

Antoine et Anna organisent et participent chaque année à un repas fraternel de Noël pour permettre aux personnes isolées de vivre un vrai temps de partage et de convivialité.



Si Noël est symbole de fête et de retrouvailles en famile, de nombreuses personnes vivent cette période comme un rappel de leur souffrance et de leur solitude. Pour permettre à chacun de vivre ce temps de fête, l'équipe Caritas d'Illkirch organise chaque année un repas fraternel pour le Réveillon de Noël. Repas fraternel de Noël Cercle St Symphorien, 7 rue de la Poste 67400 Illkirch. Contact: 06.71.81.94.39 caritasillkirch@laposte.net