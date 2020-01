Voeux de Mgr d'Ornellas et dimanche de la parole

Mgr d'Ornellas a présenté ses voeux au diocèse de Rennes ce jeudi soir à la maison diocésaine. La cérémonie a été introduite par deux chrétiens d'Ille et Vilaine qui ont accompagné l'archevêque à Lourdes à la session plénière de novembre. Gilbert Landais, du groupe Chrétiens Unis pour la Terre, et Véronique Chables, chercheur à l'INRA, ont de nouveau lancé un appel à la conversion écologique.

Mgr d'Ornellas à lui présenté 5 livres de vie reflétant le vécu des fidèles du diocèse :

1.le livre de la Parole de Dieu qui sera mis en relief le 26 janvier lors du dimanche de la Parole voulu par le Pape François

2.le vie de ceux qui souffrent

3. Le livre de ceux qui entendent l'appel de Dieu et qui s'engagent jusqu'au bout dans une vie consacrée à Dieu

4. Celui de l'enfant qui questionne et s'engage pour l'avenir avec l'enthousiasme de son âge

5. Le livre de ma planète, de ma Création, pleine de beauté et qui crie

Et en ces temps de crises multiples, Mgr d'Ornellas nous invite à la créativité missionnaire et pastorale, à la bienveillance et à la fraternité.