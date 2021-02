Votez l'ExtrA au concours de La Fabrique Aviva

L'ExtrA, restaurant inclusif et éco-responsable à Reims participe au concours de La Fabrique Aviva. A la clé, une dotation de 60000€.

Le Restaurant inclusif et éco-responsable L'ExtrA participe au concours national de l'entrepreunariat social et solidaire de La Fabrique Aviva lancé en 2016. Il récompense les meilleures idées entrepreneuriales, utiles et innovantes. Le projet de l'ExtrA installé dans le bassin rémois est le seul projet marno-ardennais engagé parmi les 150 idées présentées pour la partie Nord-Est de la France. En jeu, une dotation de 60000€ pour les gagnants du concours en région. Une de 100000€ sera accordée pour le prix coup de coeur du jury au niveau national.

Un concours décliné en plusieurs étapes. D'abord, depuis le 12 janvier dernier, le grand public est invité à voter pour son projet préféré. Les résultats compteront pour 40% de la note globale d'évaluation accordée par le jury. Précisions avec Gonzague Peugnet, Président des Amis du RB22, association porteuse du projet, avec notre journaliste Alexis Claude-Reitz.

Les votes pour soutenir l'ExtrA sont ouverts jusqu'au 9 février. Pour voter, voici la démarche à suivre :

1 / Se créer un compte sur www.lafabriqueaviva.fr/

2 / Sélectionner le projet de l'ExtrA (région Nord-Est) et affecter ses votes au projet l’ExtrA : https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/project/3712/show

3 / Partager à votre tour l'initiative au plus grand nombre pour la faire connaître