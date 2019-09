Vouzan, présentation de la commune et des justes devant les nations

L'émission sur Vouzan se déroule depuis une maison de la commune au hameau du Châtelard ou la famille DELABY a cachée deux petites filles juives pendant la seconde guerre mondiale en 1942. Après la présentation du territoire par Mr le maire Thierry HUREAU en compagnie de conseillers, Mme Yvette FONTANEAU, Mr Kévin BRANLE, Mme Marie MOUNIER et de l'ancien maire, Mr Jean RAYMOND, nous évoquons l'histoire. En effet une plaque a été posée ce 7 septembre pour rapeller ce geste héroïque de la famille DELABY. Autour de la propriètaire actuelle Mme Annick LAMONERIE, nous entendons trois des petits enfants de cette famille,Andrée, Bernard et Jean Paul. Sans oublier un petit mots des deux petits enfants de madame LAMONERIE, Jean et Simon .