Voyage en puberté : rassurer les enfants sur les changements à venir

Pour une information respectueuse de la sexualité et des changements du corps, des animations sont mises en place par l’enseignement Catholique du Morbihan. Voyage en Puberté en fait partie et propose à des élèves du CM1/CM2 d’aborder la qualité de la relation entre les personnes, les émotions, l'estime de soi et la transmission de la vie.

Au total jusqu’à la fin de l’année, ce sont 37 écoles qui auront été visitées dans le Morbihan, 1034 élèves rencontrés. Prochaines destinations pour ce voyage en puberté avant les grandes vacances :

Ploeren, Saint Gravé, Lanester, Plouhinec, Lauzach, Ménéac, Naizin.