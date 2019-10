Willkommen dans le Bade-Wutemberg

Nous parlerons histoire comme chaque vendredi avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger en fin de première partie. Moselle actuel est européen ce soir, tourné vers l'Allemagne, non pas vers un land frontalier, ce n'est ni la Rhénanie-Palatinat ni la Sarre, mais le land frontalier de l'Alsace, donc de notre région Grand-Est, le Bade-Wurtemberg. Nous parlerons de ses attraits et intérêts avec Til Palme, directeur de l'Office du Tourisme Allemand à Paris et avec Cornelia Koebele, directrice des ventes et du tourisme, focus tout de suite sur le paradis du shopping en Bade Wurtemberg, Metzingen.