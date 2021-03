Xavier Métay, Astérix du territoire écologique

Xavier Métay est une figure quasi incontournable des causes écologistes en Maine et Loire et plus largement pour la région des Pays de la Loire. En effet, responsable depuis 2009 de l’association France Environnement Pays de la Loire, il sait être sur tous les fronts avec réactivité, prêt à bondir tel Astérix une potion magique à sa ceinture… Xavier Métay emploie, lui, les outils juridiques et la persuasion à haute dose. Pour qui, pourquoi ? C’est à écouter ici.