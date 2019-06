Y a-t-il un chemin en LREM et RN ? Faut-il des quotas à 50% pour l'égalité ?

Démission de Laurent Wauquiez, réunion de crise animée par Gérard Larcher, appels multiples à une refondation : l’actualité politique est dominée par l’avenir de la droite qui se cherche une voie entre LREM et le RN. Après la crise du PS le tour est venu pour LR. La vie politique va-t-elle se résumer pour les années à venir à un duel Macron Le Pen ? Les Français se sentent-ils à l’aise dans ce système de partis ? La France n’est-elle pas profondément morcelée et désunie ? A travers la crise de la droite n’est-ce pas le signe d’une crise plus profonde que nous sommes en train de vivre ? On en débat dans cette émisison.

Et puis Marlène Schiappa rappelle que l’Egalité homme femme c’est une cause nationale. La secrétaire d’Etat a choisi un forum qui s’est tenu les 30 et 31 mai à Mexico, pour l’annoncer : "Je vais demander au Haut-Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes de relever à 50% tous les quotas de femmes existant dans tous les domaines. Cette montée des quotas, sert-elle l’égalité ou l’égalitarisme ? On en débat dans Des hauts et débats !

Avec Marc Laffineur, maire d’Avrillé, ancien ministre, et anciennement LR, Sophie Foucher Maillard conseillère départementale de la minorité de gauche, et anciennement PS, et Pierre Louis Boyer, vice Doyen de la faculté de droit et de gestion de l’UCO.