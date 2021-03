Les soignants et professionnels du médico-social qui travaillent dans le privé ou pour des collectivités territoriales n'ont pas bénéficié des mesures prises lors du Ségur de la Santé, contrairement à leurs collègues de l'hôpital public et des Ehpad.



En Bretagne, le secteur représente 50 000 salariés, par exemple des aides soignants dans des foyers pour adultes handicapés ou pour personnes âgées. Le même métier, mais plus le même salaire.

Les fédérations d'employeurs de Bretagne se mobilisent pour demander que les 183 euros de prime Covid leur soient également versés.



Trois questions à Yann Zenatti délégué régional Nexem Bretagne, une organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico social et sanitaire, qui emploie 17 000 salariés en Bretagne.