Yoann Cecco, psychologue au Centre de Prévention du Suicide.

Les pensées suicidaires et les tentatives de suicides ont augmenté pendant la crise du Covid : 1 jeune sur 4 en Belgique dit avoir sérieusement envisagé de mettre fin à ses jours ces 12 derniers mois.

Comment reconnaître les signes d’alerte, et surtout comment les aider?



Composez le : 0 800 32 123



Centre de Prévention du Suicide

Rue Gachard, 88

1050 Bruxelles



Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h30

0476 53 00 84 (infos générales)



www.preventionsuicide.be/fr