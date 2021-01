Yvan Bourgnon, navigateur et fondateur de The Sea Cleaners

Chaque seconde, 300 kg de déchets plastiques sont déversés dans l’océan Les conséquences sont désastreuses au plan écologique, économique et sanitaire. C’est pourquoi le navigateur franco-suisse Yvan Bourgnon a créé en 2016 l’association The Sea Cleaners. Si l’association agit à l’échelle mondiale, elle est basée à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan et vient de lancer une délégation régionale. Les explications et le point sur les avancées du projet Manta avec Yvan Bourgnon.