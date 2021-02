Ze camp : un séjour de champions

On part dans le Vercors isérois pour notre reportage du jour !

En cette période de vacances, peut être pensez vous à chausser les skis de fond ? Pourquoi ne pas le faire ici?

Il y a 3 ans, Marie Dorin, Loïs Habert et Robin Duvillard, trois champions de ski multi médaillés ont raccroché les bâtons... et décidé de créer "Ze Camp", un complexe hôtelier qui accueille débutants et confirmés pour des stages de biathlon.

Romain Petit a mouillé la chemise et a suivi l'entraînement pour vous