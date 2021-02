Zoom sur le métier d'aide à domicile

Mordu de radio depuis tout petit, Nicolas fait ses premiers pas comme bénévole dans une radio associative finistérienne et se découvre une passion pour le journalisme. Il adore aller vers les gens et mettre leur parole au centre. Avec des affinités toutes particulières pour le monde du sport, professionnel ou amateur.

Claire Le Parc

Journaliste à RCF depuis 2010, aujourd’hui Chef de Rédaction, Claire cultive la proximité, la rencontre et la recherche de sens. Elle aime la radio pour son immédiateté et sa chaleur humaine. Morbihannaise et fière de l’être, elle aime, plus que tout, valoriser son territoire et les habitants qui l’animent.