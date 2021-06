Vous êtes à l’écoute de RCF Touraine et c’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec votre magazine sur les associations locales. Cette semaine, nous allons découvrir la Société Herpétologique de Touraine avec André Dutertre. Nous allons voir avec notre invité les missions et les activités proposées par cette structure qui étudie et protège les amphibiens et les reptiles de Touraine ainsi que les milieux dans lesquels ils vivent. On se retrouve tout de suite !