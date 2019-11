Le Comité éthique des établissements sanitaires de Confolens, Orégon Civray, La Rochefoucauld et Ruffec (CEESCORR), et l’Association pour la promotion des soins palliatifs dans le Nord-Charente (ASPNC) organisaient une conférence grand public sur le thème : « Personnes fragilisées par le handicap ou le grand âge : vers une société inclusive ». Charles Gardou, anthropologue et Michel Billé, sociologue et modérateur, développent et analysent à leur manière, ce que peut être aujourd'hui une société inclusive... Une conférence présentée le 23 octobre à 20h à la salle de la Canopée de Ruffec.