Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de RCF sur la vie associative tourangelle. Année Balzac oblige, cette semaine, nous vous proposons une émission exceptionnelle puisque nous recevons Michel Rapoport, professeur d’histoire contemporaine émérite et président de la Société Tourangelle des Amis d’Honoré de Balzac. Comment cette jeune association a décidé d’honorer l’œuvre et la vie du célèbre écrivain à Tours et en Touraine ? La réponse tout de suite avec notre invité !