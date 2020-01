1er salon du numérique libre à Orléans

Pourquoi un salon du numérique libre dans l'orléanais ? Mais d'ailleurs c'est quoi le numérique libre ? Quels sont les enjeux de l'événement quand on sait que tablettes, ordianateurs et autres outils numériques prennent de plus en plus de place dans nos vie ?

On en parle avec Jean-Emmanuel Renelier, président de Cenabumix Orléans