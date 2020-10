35 ans de BD chrétienne, CRIABD, Roland Francart & Philippe de Mûelenaere

Depuis sa fondation à Maredsous en 1985 avec le frère Roland Francart accompagné de la famille du dessinateur JiGé, CRIABD (Centre Religieux d’Information et d’Analyse de la Bande Dessinée) assure la promotion de la BD chrétienne, encourage les artistes et les éditeurs et informe le public depuis 35 années. CRIABD collectionne plus de 1.500 BD chrétiennes depuis 35 ans. Elle est une présence d’Église dans le monde du 9ème Art et permet de mieux connaître et apprécier les auteurs, dessinateurs, scénaristes et coloristes qui ont contribué à faire connaître le message de l’Évangile. Un nouvel art de vivre.

