350 clients sont toujours privés d'électricité dans le Var

© " Les ouvrages électriques les plus endommagés par les inondations se situent à Fréjus, sur la ZI de Palud. Photo AS

"Ce matin, 950 clients touchés par les pluies et les inondations de ce dimanche restent privés d’électricité". C’est ce qu’indique le dernier bilan d’Enedis, à 7 heures ce matin. 950 clients dont un peu plus d'un tiers dans le Var. " Les ouvrages électriques les plus endommagés par les inondations se situent à Fréjus, sur la ZI de Palud notamment, et concerne environ 300 clients. Le rétablissement de l’électricité sur ce secteur est conditionné à la décrue ", précise l'entreprise.