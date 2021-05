Abbayes, monastères : les bienfaits des retraites

L’importance de l’écoute

"Je me suis intéressée pendant un an à l’esprit de chaque retraite en fonction des différentes familles spirituelles" indique Anne Ducrocq, journaliste et auteure du Guide spirituel des lieux de retraite dans toutes les traditions. Ce livre recense 350 adresses de lieux de retraite adaptés aux différents profils des personnes souhaitant en entamer une. Anne Ducrocq souligne l'importance du silence qui lui permet de se sentir apaisée et écoutée. "L’accompagnement des gens blessés, c’est la mission que le seigneur m’a confiée" exprime le Père Bernard-Marie Geffroy, religieux trinitaire et accompagnateur spirituel au Couvent de Saint Jean de Matha à Faucon-de-Barcelonnette. Ce lieu se situe à proximité de la nature dans la vallée de l’Ubaye, à 1 150 mètres d’altitude.



Une expérience marquante

"Je suis arrivée dans un état de solitude, ça a été un moment décisif, je me suis sentie enveloppée dans l’amour et je suis sortie rechargée" déclare Geneviève, auditrice de RCF. Les retraites sont des expériences fortes, Anne Ducrocq précise que dans ces situations, les personnes ont le droit d’être faibles. Par ailleurs, le dialogue est fondamental car il permet de prendre du recul sur sa propre situation. "Je tiens beaucoup compte du parcours de la personne, les gens repartent transformés" ajoute Bernard-Marie Geffroy en exprimant l’importance du lien entre l’esprit, le corps et l’âme. "Je suis tombée gravement malade, j’ai senti que la seule chose qui allait me guérir était l’amour du Christ" témoigne Béatrice, auditrice de RCF.



Une transformation intérieure

"Durant les retraites, nous sommes en connexion avec quelque chose qui nous dépasse" atteste le Bernard-Marie Geffroy, selon lui, les retraites sont comparables à des pèlerinages. Cet accueil dans une communauté bienveillante et à l’écoute permet de faire une introspection intérieure pour faire le point sur sa situation. "Je trouve que c’est très nourrissant pour chacun de nous de savoir que ce sont des lieux de transformation intérieure" indique-t-il. Monique, auditrice de RCF explique que la découverte de l’accueil monastique lui a beaucoup appris.