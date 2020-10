Accepter et mieux vivre le reconfinement

Accepter le désarroi et les difficultés

Le choc et la brutalité d’un reconfinement soudain ont impacté psychologiquement des millions de français. Elsa Godart, philosophe et psychanalyste, explique que le confinement est un déclencheur très important de stress émotionnel lié à des facteurs économiques, sociaux (perte de lien social) et psychologiques (enfermement, peur ect) : "il est parfaitement normal d’avoir peur, d’être angoissé et de souhaiter partager ces appréhensions, c’est légitime, et essentiel pour l’expression de nos ressentiments" et de préciser "la difficulté de la situation doit être acceptée et légitimée".



Se relever collectivement

Se soutenir les uns les autres est une des clés d’un reconfinement le plus harmonieux possible. La psychanalyste et philosophe argue qu’il ne faut pas laisser les plus fragiles de côté et prendre en compte leur souffrance sans toutefois les hiérarchiser. En situation de crise, l’entraide devient alors primordiale, qu'elle soit économique ou psychologique. Elsa Godart explique ainsi que "cette épreuve est collective, et doit être surmontée ensemble, nous devons en temps de crise sortir de nos individualismes".



Transmettre des idées positives

Selon elle, les personnes qui interviennent dans les médias ont un rôle à jouer et doivent redonner espoir et confiance à la population. Le propre de la conviction humaine est de pouvoir trouver de l’espoir là où il semble lointain de prime abord pour l’amplifier. Renoncer à l’espoir revient ainsi à renoncer à sa condition humaine. Ce sursaut de vivacité doit donc s’effectuer en communauté, s’appuyer sur les points négatifs pour en tirer du positif et trouver une raison de nous lever au-delà des peurs et des angoisses. Laurence, une auditrice, conclut ainsi "il ne faut pas sombrer dans cette période compliquée, car tout a une fin".