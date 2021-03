Accompagner et écouter les femmes qui ont vécu un avortement

L’écoute, au coeur de l'accompagnement

L’association AGAPA agit depuis 26 ans pour aider les femmes qui souffrent après un avortement. Sabine Jourdan, bénévole pour l’association insiste sur l’importance "d’écouter les femmes avec une extrême bienveillance et sans jugement. Nous laissons parler et on aide la personne à mettre des mots sur son mal-être". La souffrance liée à un avortement peut également ressurigir plusieurs années après l’évènement ajoute-t-elle : "certaines femmes ont enfoui la douleur, elles ont besoin d’être écoutées et de ne pas se sentir jugées". AGAPA propose en ce sens une ligne d’écoute téléphonique sur laquelle toutes les femmes peuvent laisser un message pour être rappelées. Il est également possible de contacter l’association par mail. Les bénévoles sont formés pendant un an pour être totalement aptes à écouter et aider les femmes en souffrance.



Sortir de la solitude

Pour aider les femmes à se sentir moins seules dans leur détresse, l’écoute s’accompagne de la discussion notamment lors de cafés rencontres au cours desquels les femmes peuvent échanger et se sentir comprises. "Pendant deux heures et avec deux animatrices de l’association, des femmes échangent sur un thème lié à l’avortement. Cela leur permet de voir que d’autres personnes sont dans la même situation", précise Sabine Jourdan. Des femmes qui se sentent isolées, parfois abandonnées par leur mari et pour qui il est difficile de parler en famille. Le sujet de l’avortment est souvent tabou comme l'indique Sabine, une auditrice de RCF qui raconte "ma mère a avorté deux fois et elle était seule, le sujet n’était pas évoqué. Mon père ne l’a pas accompagné lors du deuxième".



Relire son histoire

L’un des axes de travail proposé dans l’accompagnement d’AGAPA est de travailler sur la place de l’avortement dans l’histoire personelle de l’accompagnée. Sabine Jourdan explique proposer aux femmes de "relire leur histoire, d’apprendre à se connaître et d’aider à placer l’avortement dans leur histoire sans essayer d’y échapper". Chaque histoire est différente, et l'événement peut provoquer des réactions différentes chez toutes les femmes et les hommes, "il y a un vrai travail de deuil à faire, et notre mission est d’accompagner sur ce chemin" ajoute Sabine Jourdan.

Par Nathan Chaize