Accompagner la jeunesse en Mauritanie

En Mauritanie, 77% de la population a moins de 35 ans. 70% des jeunes habitent dans les centres urbains et font face à l’exclusion économique et un manque de perspective. La structure Citoyennes et Citoyens Debout travaille pour accompagner cette jeunesse et promouvoir son insertion sociale, économique mais aussi politique pour le développement de la Mauritanie. Citoyennes et Citoyens Debout défend la culture des droits humains dans la société mauritanienne pour construire une société soudée, non-discriminatoire, forte de sa diversité culturelle. Cette association milite également pour l’inclusion des groupes vulnérables, comme les femmes, les descendants d’esclaves, les personnes affectées d’un handicap, ainsi que les migrants. Elle cherche à faire de la jeunesse, des citoyens actifs, pour opérer une prise de conscience sérieuse sur la nécessité de travailler à une cohésion nationale pour s’assurer un avenir meilleur.