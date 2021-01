Accueillir et accompagner les personnes homosexuelles dans l'Eglise

Une situation souvent difficile

Un quart des suicides des jeunes est lié à une acceptation de l’orientation sexuelle. Même s'il y a une libération dans la société face à ce sujet, l’homophobie reste présente, notamment au sein de l’Eglise. Les mentalités évoluent avec le temps et l’Eglise a déjà parcouru un grand chemin sur la question. En ce sens, faire son coming-out et vivre avec son homosexualité en tant que chrétien peut mener à une appréhension et une peur du rejet. Une auditrice rappelle en ce sens "ce n’est pas l’homosexualité qui tue, c’est le regard des gens".



L’Eglise et l’homosexualité

"Ce qu’il faut comprendre, c’est aussi que dans l’Eglise il n’y a pas si longtemps encore, l’homosexualité était condamnée” explique Marcel Le Sann, membre de l’association Devenir Un En Christ. Toutefois, les personnes homosexuelles ont leur place dans l’Eglise, si on suit les préceptes d’un "accompagnement à travers l’évangile", comme le rappelle Joël Pralong, prêtre du diocèse de Sion, et auteur : "Jésus accompagne des personnes en les rejoignant pour chercher le meilleur dans leur vie et leur cœur, sans conditions". La richesse du partage s’illustre aussi dans les différences, et le message du chrétien avant toute chose est d’annoncer la bonne nouvelle et "d’accompagner l’autre dans un chemin d’amour vers le Christ". De plus en plus de théologiens s’intéressent au sujet et retravaillent les analyses des textes, un fait positif comme le souligne Marcel Le Sann "plus l’Eglise va parler de ce sujet en termes positifs, plus on évitera de drames".



Accompagner dans la bienveillance

"La première réponse, le premier regard à un coming out, sont des moments décisifs et peuvent selon les réactions, briser une personne" explique Joël Pralong, "il faut donc ainsi montrer beaucoup de bienveillance, et apporter une réaction d’amour". En effet, "ce qui fait changer le regard c’est l’amour, des parents homophobes convaincus sont devenus des défenseurs de la cause homosexuelle après le coming out d’un de leur enfant" poursuit-il. L’association Devenir Un En Christ accueille, et écoute des personnes homosexuelles, avec compréhension et sans jugement. "C’est un lieu de cheminement, où chacun se livre et avance à son rythme” explique Marcel Le Sann. La structure propose aussi des journées spéciales réservées aux parents, où ceux-ci peuvent s’exprimer sur leur ressenti et rencontre d’autres personnes dans leur situation.