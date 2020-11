Acheter en circuit court pour consommer local

De meilleurs produits

Un des principaux attraits de la consommation par le biais de circuits courts est que ceux-ci offrent de meilleures possibilités d'une alimentation saine et variée. Les produits locaux sont de saison et ont ainsi une plus forte valeur nutritive, un meilleur goût, et peuvent permettre de retrouver des saveurs d’antan non modifiées. Cette diversification des produits avec des prix différents offre la possibilité à des foyers aux budgets variés de mieux consommer avec des produits de qualité pour la santé et l’environnement.



Un engagement écologique

Consommer local et en circuit court est également un engagement écologique. Beaucoup de producteurs produisent leurs aliments en bio et respectent ainsi l’environnement. De plus, la proximité et le fait que les produits soient saisonniers et non exportés, permettent de limiter les déplacements et en conséquence l’empreinte carbone. "Nous avons mis en place plein d’idées pour travailler sur le territoire en respectant l’environnement et en limitant l’impact écologique, tout en améliorant la structure" explique Jean-Bernard Brière, président de l’association le Court Circuit. Acheter des produits du terroir fait vivre le territoire, aide les producteurs et offre la possibilité de créer une boucle fructueuse pour tous les partis.



Un commerce à taille humaine

"On ne parle pas de ventes directes mais de rencontres car il est très important que le consommateur connaisse le producteur, les échanges sont indispensables" explique Marie-Claude Thiery, membre du conseil d’administration de l’association Circuits Courts. Ces échanges permettent de favoriser le lien social, de redonner une dimension humaine au commerce, tout en améliorant la production car le dialogue permet de mieux correspondre aux attentes respectives de la clientèle et des producteurs. Outre ces avantages, consommer en circuits courts donne la possibilité de mieux rémunérer les producteurs tout en offrant au consommateur une qualité de produits plus importante avec un meilleur prix.