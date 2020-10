Act by art, une société à vocation sociale et solidaire

Fondée par Diane Reyraud, la société Act by art met ainsi en lumière des artistes talentueux auprès de mécènes en organisant des événements où leurs œuvres sont exposées. L’art est un moyen de partager les richesses des cultures en nous ouvrant à celles-ci tout en déconstruisant certaines idées eçues, et c’est cet objectif que défend la fondatrice : "découvrir l’art étranger contribue à faire évoluer l’image des réfugiés". La société fournit ainsi aux artistes qu’elle accompagne un revenu en commercialisant leurs œuvres auprès d’entreprises, et leur donne la possibilité de se construire un réseau.