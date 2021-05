Un envahissement publicitaire

"Pour nous, la publicité telle qu’elle est présente dans notre société est envahissante ; nous luttons pour un affichage plus sobre" indique Khaled Gaiji, porte-parole et chargé des mobilisations pour Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP). Nos regards ne sont pas à vendre, c’est le slogan de cette association qui œuvre depuis de nombreuses années contre cette publicité mercantile. Pour Khaled Gaiji, les publicités nous sont imposées alors que nous devrions avoir le choix d’être sollicités. "Je suis horripilée par toute cette agression publicitaire" témoigne Sandrine, auditrice fidèle de RCF. Pierre-Jean Delahousse, porte-parole de l'association Paysages de France explique l'importance de lutter contre les atteintes aux paysages en faisant respecter la réglementation.



Agir politiquement et collectivement

"Les lobbys sont très actifs, il y a un problème avec les politiques qui sont fermés à la discussion" déclare Khaled Gaiji qui insiste sur le côté nocif du système publicitaire sur l’environnement. La Convention Citoyenne pour le Climat a d’ailleurs proposé une mesure pour interdire l’affichage public, une idée catégoriquement refusée par l’Etat. D’autre part, Résistance à l’Agression Publicitaire souhaite réglementer les publicités ciblant les enfants, étant des cibles faciles. Le 25 mars marque la Journée mondiale contre l’agression publicitaire, très importante pour Khaled Gaiji et Pierre-Jean Delahousse qui comptent sur cette initiative pour faire bouger les choses.



Solutions envisageables

Des actions non violentes pour agir contre l’agression publicitaire sont organisées par Résistance à l’Agression Publicitaire : "on ne détruit pas le format, on cherche à le transformer en recouvrant les panneaux publicitaires" précise Khaled Gaiji. Grâce à des slogans impactants, comme "La pub pollue nos rêves", le but de l’association est d’interpeller les passants pour les faire réfléchir. "Les maires peuvent prendre des dispositions pour réguler l'affichage publicitaire, des solutions existent" ajoute Pierre-Jean Delahousse. C'est le cas de Paysages de France qui agit, en collaboration avec certains maires, pour trouver des alternatives plus respectueuses de l'environnement comme à Grenoble, où des arbres ont été plantés à la place des panneaux sur les trottoirs. L’association propose également à ses adhérents d’agir en effectuant des relevés d’infraction.