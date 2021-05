Agir pour améliorer l'accessibilité des handicapés dans les lieux du quotidien

Un dispositif prometteur

La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel a annoncé il y a deux jours la mise en place du dispositif intitulé Ambassadeurs de l'accessibilité. Plus concrètement, 1000 jeunes en Service Civique vont aider les établissements recevant du public (ERP) pour améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap. "Cette annonce est une excellente nouvelle dans la mesure où cela va impliquer les jeunes" indique Gilles Nicoulaud, membre de l’Association Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (AFPAPH) et président du bureau d’étude NB solution. En travaillant en binôme, ces jeunes ambassadeurs auront pour mission de faire remonter les problèmes d'accessibilité afin d'étudier des solutions adaptées.



Des progrès encourageants

Le rôle de l’AFPAPH consiste à représenter les professionnels de l’accessibilité auprès de l’Etat et des associations de personnes handicapées. Gilles Nicoulaud ajoute que le grand public a une image du handicap limitée alors que 80% des handicaps sont invisibles (audition, affection de la vue, maladies invalidantes). Cette association souhaite permettre aux personnes handicapées ou ayant des difficultés pour se déplacer d’être au même niveau que les personnes valides. Un encadrement législatif s’est progressivement imposé en France avec notamment la loi de 2005 définissant le handicap et donnant plusieurs conditions d’accessibilité aux ERP. "Cela a permis de débloquer la situation mais il reste des progrès à faire : entre 700 000 et 900 000 ERP restent à mettre en accessibilité" précise Gilles Nicoulaud.



Des solutions simples

Le bureau d’étude NB solution intervient auprès d’établissements comme des bureaux pour adapter les infrastructures aux personnes en situation de handicap. "Nous sommes en lien avec les instances gouvernementales via la délégation ministérielle à l'accessibilité pour trouver des solutions adaptées" explique son président. Des solutions simples d’accès peuvent être installées sans forcément détruire les infrastructures. Selon Gilles Nicoulaud, les innovations ne sont pas uniquement techniques mais font aussi appel aux services humains et à l’ouverture d’esprit. "Plusieurs personnes m’accompagnent dans mes déplacements quotidiens, cela m’aide beaucoup" témoigne Christiane, aveugle, et auditrice de RCF.