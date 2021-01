Agir pour l'égalité hommes-femmes en entreprise

De multiples champs d’action

L’association FETE agit dans le monde du travail pour l’égalité salariale des hommes et femmes, mais également dans le milieu scolaire, notamment auprès des lycéens et lycéennes. Les actions de sensibilisation sont nombreuses : organisation de forums sur l’orientation professionnelle, mises en lien d’entreprises avec des femmes en recherche d’emploi, et des conseils pour les entreprises. L’association #JamaisSansElles s’engage dans la représentation féminine dans tous les milieux, et pour une plus grande mixité dans le monde professionnel. La structure travaille notamment sur des chartes d’engagement avec des entreprises, comme l’explique Natacha Quester-Séméon, co-fondatrice et directrice générale de l’association : "pour la première fois, des hommes dirigeants s’engagent à ne pas s’exprimer sans que des femmes soient présentes, et c’est un levier important pour l’égalité hommes-femmes au travail".



Eduquer la jeunesse à l'égalité

La sensibilisation du grand public, et surtout de la jeunesse, est primordiale car les individus doivent être informés, et comprendre pourquoi il est important de lutter contre ces inégalités salariales. "Il faut agir très tôt avec les enfants, car eux aussi baignent dans les stéréotypes, et ont déjà des idées préconçues sur comment on doit se comporter et s’orienter selon qu’on soit un homme ou une femme" explique ainsi Karla Martinez, chargée de projets pour l’association FETE. Beaucoup de jeunes se mettent des freins concernant leur orientation professionnelle, plus particulièrement les jeunes filles qui ont plus de difficultés à ouvrir leur champ des possibles. Natacha Quester-Séméon poursuit : "il faut changer la représentation des métiers, car les métiers sont genrés, et les jeunes filles ne sont notamment pas formées à négocier leurs rémunérations, elles ont tendance à se sous-estimer et avoir des prétentions salariales moindres". Outre les questions d’orientation et d’égalité des chances, l’éducation de la jeunesse permet d’inculquer des valeurs et le respect d’autrui, pour éviter tout type de sexisme et autres mauvais comportements.



"C’est très important de parler d’intérêt commun lorsqu’on parle d’égalité salariale"

C’est ce qu’explique Natacha Quester-Séméon, qui développe : "l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sert au bien commun, c’est une question de justice sociale, de valeurs, mais aussi de performance pour les entreprises". La mixité permet d’embarquer une dynamique positive dans l’entreprise, et d’opérer un travail de fond sociétal en dehors du cadre professionnel. "Ce n’est pas un nouveau sujet de clivages et de violences, il ne faut pas en faire un sujet de séparation ou de division entre nous" conclut Natacha Quester-Séméon. L’égalité salariale offre également plus de perspectives aux hommes, et leur permet d’accéder à des métiers autrefois dits féminins, ou d’obtenir un congé paternité par exemple. Comme le rappelle Karla Martinez : "l’égalité salariale va dans les deux sens, il faut ouvrir les opportunités professionnelles à tous".