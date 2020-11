Agir pour lutter contre l'illettrisme

L'illettrisme en quelques chiffres

L’illettrisme se définit en la situation de personnes qui ont été scolarisées au minimum cinq ans et qui ont des difficultés sur des savoirs de base : la lecture, l’écriture et le calcul. Cette situation est à ne pas confondre avec l’analphabétisme, touchant des personnes qui n’ont pas eu de scolarité. Toutes les catégories sociales peuvent être touchées mais certaines le sont plus que d’autres comme l’explique Éric Nédelec, directeur adjoint de l’Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme (ANLCI) : "nous n'avons pas tous les mêmes accès aux ressources et à la culture, l’isolement en milieu rural peut être aussi un facteur". En effet en France, plus de 50% des personnes en situation d’illettrisme vivent dans les zones rurales et isolées et ce sont les personnes de plus de 45 ans qui sont majoritairement touchées.



Détecter ce problème

Souvent tabou dans le milieu professionnel, les personnes souffrant d’illettrisme peuvent tenter de cacher cette situation à leur entourage ou dans leur travail par peur de subir un jugement. "Il peut être difficile d’oser avouer cette difficulté, notamment en France qui est un pays avec une lourde pression scolaire" développe Éric Nédelec. De plus, l’illettrisme n’est pas décelable aisément, la plupart des personnes en souffrant s’exprimant de manière claire à l’oral.



"Orienter les personnes souffrant d’illettrisme vers les bonnes structures"

Comme l’évoque Caroline Bartelmann, directrice de l’association Savoirs pour réussir : "il faut accompagner la personne, lui montrer qu’elle n’est ni seule ni jugée et qu’elle peut surmonter cette situation bien qu’elle semble difficile". Reconnu grande cause nationale depuis 2013 en France, l’illettrisme est combattu partout sur le territoire avec une multitude d’actions et de structures spécialisées. Ces différents dispositifs permettent de sensibiliser l’opinion publique sur le sujet, d’aider et d’accompagner aussi numériquement les personnes le souhaitant, tout en traitant ce problème. Sortir d’une situation d’illettrisme part souvent d’une rencontre, notamment avec des spécialistes de handicap, et d’un déclic lié à celle-ci.