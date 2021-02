Agir pour prendre soin de l'environnement

Apprendre à connaître la nature

Pour agir, Laurence Gourdel, administratrice de l’association Hirondelle, insiste sur le besoin d’être "sensibilisé à la nature, car plus les gens la connaissent, plus ils agissent". C’est dans la continuité de cette démarche de sensibilisation à la nature que les membres de l’association Hirondelle organisent des balades en groupe dans la nature pour apprendre à connaître l’environnement. Pour une population qui vit en majorité dans des zones urbaines, le lien avec la nature n’est pas toujours facile à entretenir. Thierry Lerévérend, directeur général de l’association Teragir, explique qu’il faut "faire en sorte que la nature trouve une place dans nos villes", avant d’ajouter "il faut éduquer et changer la manière de penser pour qu’ensuite les personnes changent d’elles-mêmes leur manière d’agir".



Agir au quotidien

Pour agir à son échelle, les possibilités sont multiples. Laurence Gourdel invite par exemple "à creuser un trou dans son jardin et le laisser se remplir d’eau de pluie pour créer une petite mare". Des gestes simples qui, additionnés, peuvent faire une vraie différence. Pour les citadins, Thierry Lerévérend propose de "créer un compost avec ses voisins, fleurir son balcon, ou prendre le vélo". L’objectif est également de susciter des actions collectives et de créer une dynamique de groupe pour démultiplier ces petits gestes. Il est possible d’agir sur notre mode de vie comme l’affirme Thierry Lerévérend pour qui, "l’alimentation est un des secteurs de notre vie sur lequel nous avons le plus de marge d’action". Consommer de façon responsable donc, dans tous les domaines peut avoir un impact.



S’engager pour l’environnement

Afin d’aller encore plus loin, certains s’engagent et militent pour protéger l’environnement. Les adhérents de l'association Hirondelle vont, en groupes, ramasser des déchets sur les littoraux ou recenser des oiseaux. De son côté, Teragir organise la journée internationale des forêts au cours de laquelle de nombreuses activités sont proposées autour du thème de la forêt. Thierry Lerévérend invite à s’engager : "l’engagement citoyen rend heureux ; faire le bien autour de soi nous fait du bien à nous-même”. Il ajoute qu’une "prise de conscience est en cours, alerter les politiques est important, il faut parfois secouer le cocotier". Les enjeux écologiques locaux sont devenus globaux et l’engagement doit se faire à toutes les échelles. "Le premier acte est important”, une manière de dire qu’agir, peu importe à quel niveau, aura un impact.